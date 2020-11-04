مصرع 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق رأس غارب

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لقي 3 أشخاص مصرعهم، ظهر اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارتين بطريق رأس غارب شمال البحر الأحمر، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف، ونقلت الجثث لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطار بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل وربع نقل، بطريق رأس غارب، ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين وفاة 3 أشخاص، كانوا مستقلين سيارة ربع نقل، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

