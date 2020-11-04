بيان عاجل من الحكومة حول إغلاق المدارس والجامعات منتصف نوفمبر

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إغلاق المدارس والجامعات بكافة محافظات الجمهورية بدءًا من منتصف نوفمبر الجاري تحسبًا للموجة الثانية من فيروس كورونا.


 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأوضحتا أن الدراسة منتظمة ومستمرة بكافة المدارس والجامعات بشكل طبيعي، وأن هناك لجان متابعة يومية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.

وشددتا على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.
بيان عاجل من الحكومة حول إغلاق المدارس والجامعات منتصف نوفمبر
بيان عاجل من الحكومة حول إغلاق المدارس والجامعات منتصف نوفمبر

أخبار تهمك

عاجل.. مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ ثلث ساعة

شوبير: الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 11 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ حوالي 13 ساعة

الإعلان الرسمي يقترب.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم ويقترب من الرقم الحاسم

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل انتقال بدر بانون إلى النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة عن سرعة انتشار كورونا في الموجة الثانية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 22 ساعة

هدف الأهلي السابق مرشح لتدريب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الانتخابات الأمريكية.. تقارب شديد بين ترمب وبايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الحكومة حول إغلاق المدارس والجامعات منتصف نوفمبر

منذ 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

شوبير: الأهلي يحسم صفقة الموسم

10:42 ص

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

12:33 ص

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

05:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه