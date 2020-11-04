موعد مباراة تشيلسي ضد رين في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره رين الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.









وتقام مباراة تشيلسي أمام رين الفرنسي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.









وكان تشيلسي قد تعادل في الجولة الأولى مع نادي إشبيلية بدون أهداف، والفوز في الجولة الثانية على كراسنودار بأربعة أهداف مقابل لا شيء.









موعد مباراة تشيلسي ورين

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.





القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ورين

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD2.



