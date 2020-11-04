محافظ القليوبية يحرر 15 محضر إشغال في جولة ليليلة ببنها

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء أمس الثلاثاء، جولة مفاجئة، استمرت لما بعد منتصف الليل بمدينة بنها، شملت المرور على منطقة كفر الجزار ومنشية النور وسعد زغلول.

وتحرر 15 محضر إشغالات، وصودرت 7 عربات كارو متواجدة بمنطقة كفر الجزار، تنفيذا للقرار الذي أصدره المحافظ، بمنع مرور أي عربات كارو بمدن المحافظة.

وأشرف "الهجان" على إزالة الإشغالات المتواجدة بالمدينة، مشددا على استمرار العمل خلال الفتره المسائية، واستمرار رفع الإشغالات ومتابعتها بشكل دوري؛ لعدم عودتها مرة أخرى، ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية.

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة، لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع توفير البديل الملائم لهم.

ورافق المحافظ خلال الجولة، المهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة بنها.

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