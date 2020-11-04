محافظ القليوبية يتفقد تجهيزات اللجان العامة والانتخابية استعدادا لانتخابات النواب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية شملت تفقد مقترح عمل مقر اللجنة العليا للانتخابات بنادي بنها الرياضي، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المستشارين القائمين على تنظيم العملية الإنتخابية.

ووجه المحافظ بتجهيز النادي إداريا بشكل كامل، وتجهيز بوابات للتعقيم على البوابة الرئيسية وعلى البوابات الفرعية، وعمل الاستعدادات اللازمة لتوفير مصدر كهرباء بديل في حالة انقطاع التيار الكهربائي، والتأكد من تجهيز دورات المياه، والتواصل مع غرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لتذليل أي عقبات.

كما جرى المرور على مقار اللجان لانتخابات مجلس النواب 2020، وشملت الجولة المرور على (مدرسة الشهيد محمد مروان عبد الله عرفة، ومركز صحة الأسرة بعرب جهينة، ومركز شباب الخانكة، ومركز صحة مسطرد، ونادي المؤسسة العمالية، وذلك بمدن شبين القناطر والخانكة وحي شرق شبرا الخيمة.

ووجه المحافظ بضرورة الاستعداد التام وتجهيز المقار الانتخابية، لتكون على مستوى عال من النظافة والتعقيم لاستقبال أعضاء اللجان، حيث تأكد من مدى جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية.

وأكد على العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وأيضا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الإستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية، للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الإنتخابات.

وأكد المحافظ حرصه واهتمامه على توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية لتليق بإسم مصر وظهور محافظة القليوبية بالمظهر اللائق والمشرف، من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية، مؤكدًا على ضرورة أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.

رافق المحافظ بالجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، واللواء خالد محمدي رئيس مجلس مدينه شبين القناطر، والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، والدكتور سيد مراد مدير الطب العلاجي، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 3.7 مليون ناخب، سيدلون بأصواتهم في 478 مركزا انتخابيا يضم 1047 لجنة فرعية، بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركز ومدينة وحي.

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