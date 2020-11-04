بعد الهجوم عليها.. درة:"أمي عندها انسداد في الشريان ومنعتوها من الفرحة بنتها"

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعرضت الفنانة درة لهجومًا حادًا بعد زواجها من المهندس هاني سعد، مما دفعها لتوجيه رسالة لمتابعيها تُطالبهم فيها بعدم الحديث عن أي شئ يخص حياتها الشخصية، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت درة منشورًا قالت فيه:"أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شئ يخص حياتي الخاصة، أمي عندها انسداد في الشريان، وتعبت من إمبارح صحافة وضغط منعتوها حتى من الفرحة ببنتها".

وتابعت درة قائلة:"دعو الخلق للخالق، ليس لأجلي لأجل أمي على الأقل، واهتموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة، فرغو فيه سمومكم واحقادكم".

ووجهت درة الشكر لكل من فرح لها قائلة:"شكرًا لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم" يوم وليلة "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أيمن مكرم،
ﺗﺄﻟﻴﻒ يحيى فكري، بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل.

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