محافظ الدقهلية يتفقد المراسى الجديده للأتوبيس النهرى بمدينه طلخا بتكلفة 16 مليون جنيه

جنيه.



وقد اشار محافظ الدقهلية ان الاتوبيس النهرى بالدقهلية يعد نقلة حضارية ونوعية بالمنصورة، وهى المحافظة الثانية بعد القاهرة التى تم تشغيل الاتوبيس النهرى بها، وقال المحافظ ان هناك اربعة مراسى للاتوبيس حاليا على شاطى نيل المنصورة من مبنى المحافظة حتى جامعه المنصورة.



واضاف محافظ الدقهلية ان تنفيذ المشروع وتشغيلة استهدف المساهمة فى حل المشكلات المرورية بمدينه المنصورة والتيسير على طلاب الجامعة، واشار ان المراسى الجديدة، تم تسميتها باسماء اعلام الدقهلية الاولي باسم " مرسى- أنيس منصور " ويقع نهاية نادى القوات المسلحة، والاخر باسم " مرسي -فاروق الباز" بجوار نادى المعلمين بطلخا، ومن المقرر افتتاح المراسي قريبا.



و اشاد المحافظ بالمستوي المتميز والشكل الحضاري لتفيذ المراسي المشار اليها، واضاف المحافظ ان تنفيذهما استهدف عمل محور مرورى جديد بين المنصورة وطلخا لخدمة ابناء الدقهلية وتيسيرا علي المواطنين.



ومن الجدير بالذكر ان محافظ الدقهلية قد وجه بان يكون لطلاب الجامعة والعاملين بالدولة تخفيضات فى سعر تذاكر الاتوبيس النهرى تيسيرا عليهم وتخفيفا للعبئ عنهم.



يأتي ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحقيق مطالب وتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لتنفيذ المشروعات التى تلبى احتياجات المواطنين.



أجري الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، جولة تفقد خلالها 2 مرسى جديد للاتوبيس النهرى بمدينة طلخا وذلك للربط بين مدينتى المنصورة وطلخا، وذلك بتكلفة اجمالية تبلغ 16 مليون