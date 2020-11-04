خطة صحة الدقهلية لتنفيذ الحملة القومية للتجريع ضد الطفيليات المعوية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ببدء الاستعداد لتنفيذ الحملة القومية للقضاء على الطفيليات بتجريع عقار المبندازول والتى تستهدف حوالي مليون تلميذ من تلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الاول الابتدائي وحتي الصف السادس الابتدائي ومرحلة رياض الاطفال للعام الدراسي 2020-2021 والمقرر تنفيذها في الفتره من8 نوفمبر 2020 وحتى 19 نوفمبر 2020.

يأتي ذلك في اطار تعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد لكافة القطاعات بضرورة الارتقاء بالمنظومة الصحية بما يتوافق مع المعايير الدولية من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وبخاصة الأطفال

كما اشار مكي انه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة من مديرية التربية والتعليم والتأمين الصحي والتعليم الازهري وذلك لمناقشة خطة الإعداد لتنفيذ الحملة.

و اوضح وكيل صحة الدقهلية ان هدف الحملة هو خفض معدل انتشار الديدان المعويه بين تلاميذ المدارس حيث يتم ذلك بتجريع تلاميذ المدارس بالمرحله الابتدائيه ورياض الاطفال بجميع المدارس في جميع انحاء محافظة الدقهلية بجرعة واحدة من اقراص المبندازول لخفض معدل انتشار الديدان المعويه بين التلاميذ.

كما اوضح ان التجريع سيتم تحت الاشراف المباشر لطبيب الوحده من خلال فرق طبية مدربة وشدد على التزام الفرق بارتداء الزى والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه والوقائية والتباعد الاجتماعي.

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