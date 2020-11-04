منال سلامة تطلب الدعاء لنشوى مصطفي

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طالبت الفنانة منال سلامة، من جمهورها الدعاء لصديقتها الفنانة نشوي مصطفي بالشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا.





ونشرت صورة نشوي مصطفي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة"يارب ياحنان يامنان اشفيي عبدتك نشوي مصطفي ارجوا الدعاء لها بطهر الغيب".







وكانت أعلنت نشوي مصطفي، أمس عن إصابتها بفيروس كورونا قائلة "ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا.. أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل".