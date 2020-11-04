مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز 1.3% في مستهل التعاملات

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.32% رابحاً 105.22 نقطة ليصل إلى مستوى 8103.81 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.17% رابحاً 32.38 نقطة ليصل إلى مستوى 18563.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 59.6 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.29%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.25%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.17%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.11%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.02%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.96%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.91%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.50%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.71%.