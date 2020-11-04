مؤشر سوق البحرين يصعد 0.27% مع بداية التعاملات

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.27% رابحاً 3.91 نقطة ليصل إلى مستوى 1440.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 499.7 ألف سهم بقيممة 68.3 ألف دينار بحريني.







