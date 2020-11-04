مؤشر سوق البحرين يصعد 0.27% مع بداية التعاملات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:06 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع ، حيث صعد المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.27% رابحاً 3.91 نقطة ليصل إلى مستوى 1440.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 499.7 ألف سهم بقيممة 68.3 ألف دينار بحريني.


 وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 14.78% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.64%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.73% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.81%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.09% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.68%، فيما تراجع سهم شركة استيراد الاستثمار بنسبة 5.16%.

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