40 شقيقًا يمثلون مصر و8 دول عربية فى ورشة العمل الإقليمية لأشقاء للاعبى الاولمبياد

على مدى يومي الخميس والجمعة 5 و6 نوفمبر تقام ورشة العمل الإقليمية الثالثة لاشقاء لاعبى الاولمبياد الخاص إفتراضياِ، بمشاركة 40 شقيقا من 9 دول عربية هى مصر ، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، عمان، البحرين، الأردن، لبنان، سوريا، والمغرب،ويمثل مصر فى هذه الورشة سر الدين رمضان ،ميرام حسني مدين،إيمان عيسى،شروق محمود،ميرام محمد محمود،عمر صلاح الدين دسوقي ،أسماء ياسر،تسنيم علي أحمد محمد،نسمة النجار ،فريدة علاء الدين.













وتأتى هذه الدورة الافتراضية استكمالا لخطة الرئاسة الاقليمية لعام 2020 والتى اعتمدها المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الأقليمى، بعد أن عم العالم جائحة كورونا ، واستكمال نشاط الرئاسة حيث أقيمت عدد من الدورات فى مختلف الرياضات خاصة التى من المنتظر مشاركة دول المنطقة فى الالعاب العالمية الصيفية التى تستضيفها ألمانيا عام 2023.









صرحت نيبال فتوني مدير المبادرات بالرئاسة الاقليمية بأن تلك الورشة التي ينظمها الأولمبياد الخاص منطقة الشرق اأوسط وشمال أفريقيا تهدف الى استكمال ما أقيم من للورشة الأولى والثانية ، وكانت الورشة الثانية التى أقيمت بالقاهرة خلال شهر نوفمبر 2019 والتي شارك فيها 9 دول عربية، هى مصر، البحرين، الإمارات، الكويت، المغرب، تونس، الجزائر، لبنان، الأردن والتي أوصت بضرورة مشاركة الأشقاء في الرياضات الموحدة، وهي الفرق التى يشارك فيها أفراد مع و من دون إعاقة فكرية.









أن الشقيق يمكنه أن يلعب دورا مهما فى حياة اللاعب باعتباره يقضي معه فى البيت أوقاتا طويلة، إلى جانب العلاقات الأخوية التي تمكنه من تقوية مهارات اللاعب وتنظيم غذاءه ليكون غذاء صحيا، تنظيم يوم اللاعب، وترتيبات أولوياته، وكل تلك الأمور سوف تنعكس بالكثير من الفوائد على الأداء الرياضى للاعب خلال مشاركته فى الألعاب والمسابقات المختلفة.









وكشفت فتوني جدول عمل الورشة بقولها بأن اليوم الأول يشهد جلسة افتتاحية يتم خلالها نقل تحيات المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى ، وماذا نريد اليوم من الأشقاء ، ثم محاضرة عن جائحة كورونا و أين نحن اليوم يلقيها الدكتور عبد الرحمن البرزي استشاري في الطب الباطني والأمراض المعدية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة كوڤيد١٩ في لبنان، وهو دكتور جامعي بالجامعة الأمريكية في لبنان ، محاضرة عن القيادة الموحدة من الأولمبياد الخاص و كيف يترجمها الاشقاء على أرض الواقع، وهناك محاضرة للدكتور ميسر سري الدين من لبنان والحاصل على دكتوراه الفلسفة في علم النفس العميق عن العافية العاطفية، تليها محاضرة حول الحياة الصحية وأهمية ممارسة الرياضة خلال جائحة الكورونا محاضرة يلقيها الدكتور محمود فرج. من مصر.









وتضيف فتوني بأن محاضرات الورشة تشهد فى بداية اليوم الثانى تقييم اليوم الاول وعرض مواضيع اليوم الثاني لورشة عمل الأشقاء والتى تبدأ بتعريف المجتمعات الصحية فى الأولمبياد الخاص وماذا حققنا حتى اليوم تلقيها ليلى الشناوي مدير البرامج الصحية فى الأولمبياد الخاص الدولى، تليها محاضرة عن برنامج مدارس الابطال الموحدة تلقيها فرج رجائى مدير برامج المدرس بالأولمبياد الخاص الدولى.









ثم تأتي محاضرة عن الغذاء الصحى تلقيها اخصائية التغذية د. نينا الناتوت من لبنان ، ثم حصة عن اليوجا مع الضحك تقوم بها المدربة سالي وهبي في لبنان، اما الموضوع الخامس فيدور حول التدريب على المهارات الحياتية، والتواصل تلقيها الدكتورة دعاء سيف أخصائي العلاج الوظيفي وتعديل السلوك من مصر. نختم اليومان بتحديد خطة عمل الأشقاء لعام 2021، وقام كلا من الأولمبياد الخاص اللبناني والأولمبياد الخاص المصري بتأمين المحاضرين.