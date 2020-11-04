القوى العاملة: تعيين 1934 شابا بالقليوبية







وقال الوزير: أنه تم صرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 150 ألف جنيه، لـ 210 عمال، منها 20 منحة مولود بقيمة 40 ألف جنيه، و6 منح زواج بـ 18 ألف جنيه، بالإضافة لـ 92 ألف جنيه لاستخراج شهادات "أمان" لـ 184 عاملا، كما تم تسجيل 76 عاملًا جديدًا بالمنظومة ليصل إجمالي المسجلين بالمديرية 19185 عاملا.







وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر، أشار إلي أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 1753 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1674 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 3 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 5 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن.



كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 878 منشأة دوريا، وأسفر عن تحرير 251 محضرا، وإجراء التفتيش على 383 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 152 محضرًا،وتم عقد 25 ندوة توعية، وبحث 166 شكوى في نفس المجال.



وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 226 شكوى، تم تسوية 21 منها وديا، وإحالة 62 للقضاء، وحفظ 3 شكاوى، ومازالت هناك 140 شكوى تحت البحث والدراسة.



وأضافت مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني، جاري البدء في دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الاحراز - شبين القناطر على مهنتي: "التفصيل والحياكة"، و"كهرباء تركيبات".



وأشارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم.



أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 1934 شابا، من بينهم 14 من أصحاب القدرات، منهم 4 أناثًا و10 ذكور، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 8953 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلًا عن توفير 263 فرصة عمل للشباب من الجنسين.