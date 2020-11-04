تسكين 80 % من الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة بنها (صور)

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، يرافقه الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على المدن الجامعية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية موسعة بالمدن الجامعية، بمشتهر، وطوخ، وكفر سعد ببنها "بنين وبنات"، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات التي جرت بالمدن الجامعية لاستقبال الطلاب في العام الدراسى الجديد.

وتابع الدكتور سمير إجراءات تسكين الطلاب الجدد، حيث جرى تسكين حوالي 80% من الطلاب وجاري تسكين الباقي على دفعات خلال الأسبوع الجاري، كما تفقد خلال جولته المطاعم ومخازن الأغذية وغرف الإقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات الضرورية واللازمة لاستقبال الطلاب.

وأكد نائب رئيس الجامعة على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية مع التأكيد على ارتداء الكمامات ومنع التجمعات الطلابية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه تقرر أيضًا عدم زيادة الرسوم الخاصة بالإقامة في المدن الجامعية هذا العام وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

من جانبه قال الدكتور جمال سوسة أنه تقرر تخفيض عدد الطلاب المقبولين لهذا العام بالمدن الجامعية بنسبة 50% بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرًا الى إنه جرى قبول 1100 طالب لهذا العام في المدن الجامعية التابعة لجامعة بنها، لافتا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.

وأضاف سوسة أن الغرفة الواحدة تضم طالبين فقط بدلا من أربعة طلاب حرصا على وجود تباعد بين الطلاب وأن الوجبات التى تقدم للطلاب جميعها مغلفة، بجانب توفير أدوات التعقيم والنظافة بجميع المدن، مؤكدًا أن عمليات التعقيم تتم بصفة دورية بكافة منشآت المدن الجامعية كما تم تجهيز غرف عزل لمواجهة أى حالات طارئة فضلًا عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة والخاصة بفيروس كورونا.
تسكين 80 % من الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة بنها (صور)
تسكين 80 % من الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة بنها (صور)
تسكين 80 % من الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة بنها (صور)
تسكين 80 % من الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة بنها (صور)
تسكين 80 % من الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة بنها (صور)
تسكين 80 % من الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة بنها (صور)

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