الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: إنشاء مراكز تكنولوجية بالجامعات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
كريم وزيري
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صرح الأستاذ الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بأن وكالة الفضاء المصرية ستقوم بدعم الجامعات المصرية عن طريق إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية وستكون عبارة عن معدات وأجهزة معملية وإعداد كوادر بشرية قادرة على العمل والتطور في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وأكد أن الوكالة بصدد الإعلان عن مشاريع لبناء أنظمة فضائيه وهذة السنة سيكون هناك قمران سيتم تنفيذهم مع الجامعات وممولين بالكامل من وكالة الفضاء المصرية.

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مراكز تكونولوجية جامعات القوصي

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