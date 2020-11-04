الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: إنشاء مراكز تكنولوجية بالجامعات

صرح الأستاذ الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بأن وكالة الفضاء المصرية ستقوم بدعم الجامعات المصرية عن طريق إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية وستكون عبارة عن معدات وأجهزة معملية وإعداد كوادر بشرية قادرة على العمل والتطور في مجال تكنولوجيا الفضاء.



