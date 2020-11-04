موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:28 ص
إنتر ميلان
إنتر ميلان
عبد القادر عرابي
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خسر إنتر ميلان الإيطالي، ثلاث نقاط جديدة في دوري أبطال أوروبا، حينما سقط أمام مضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.


سجل هدفي إنتر ميلان، النجمين لاوتارو مارتينيز وإيفان بيرسيتش، بينما سجل أهداف الريال، كريم بنزيما وسيرجيو راموس وردريجو.


وتوقف رصيد إنتر ميلان عند نقطتين فقط، ليتذيل المجموعة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 4 نقاط.


وسيواجه إنتر ميلان، مضيفه أتالانتا، في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، بملعب "جيويس ستاديوم" يوم الأحد 8 نوفمبر.


وتقام المباراة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

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