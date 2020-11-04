الأطباء: كارنيهات خاصة بأسر شهداء كورونا لتسهيل إجراءات التعامل

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:18 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements


اعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء عن إصدار كارنيه باسم أسرة الشهيد لتسهيل جميع التعاملات داخل النقابة او اتحاد المهن الطبية او الجهات الحكومية او مع الجهات التى ستدعم الأسر مثل الجامعات او المدارس.


واكدت الدكتورة ايمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية ان اسرة الشهيد سوف تحصل على الكارنيه مجانا وبدون دفع اي رسوم وتم تجهيز الكارنيهات وجارى تسليمها فى النقابة.


وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 113 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99765 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 108122 حالة من ضمنهم 99765 حالة تم شفاؤها، و6305 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

تفاصيل انتقال بدر بانون إلى النادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مُعلق مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

الانتخابات الأمريكية.. تقارب شديد بين ترمب وبايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية

منذ 39 دقيقة

عاجل.. ترامب يفوز في ولايتي إنديانا وكنتاكي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 15 ساعة

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم ويقترب من الرقم الحاسم

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ حوالي 11 ساعة

هدف الأهلي السابق مرشح لتدريب بيراميدز

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة عن سرعة انتشار كورونا في الموجة الثانية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:33 ص

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

05:48 م

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم ويقترب من الرقم الحاسم

06:44 ص

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

11:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه