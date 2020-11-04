إدراج مشروع نادى دكرنس الجديد بالموازنة العامة للدولة



و تمت موافقة وزارة المالية على تعزيز موازنة مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بزيادة بند الاصول الثابتة بقيمة ( ٨٠٠٠٠٠٠ جنيها ) ثمانية ملايين جنيها مبانى غير سكنية وذلك بناءا" على خطاب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والخاص بالموافقة على استحداث مشروع فرعى استكمال استاد نادى دكرنس الرياضى للعام المالى 2020/ 2021 بند مبانى غير سكنيه لسداد الحكم القضائى لنادى دكرنس الرياضى.

وقام مسئولى نادى دكرنس بسداد مبلغ وقدره ١٠٥٠٩٢ جنيها بتبرع شخصى من رئيس مجلس إدارة النادى خضر إبراهيم وذلك لاستكمال قيمة الزيادة الاستثمارية الواردة بسداد قيمة الحكم المشار إليه. وقام مسئولى نادى دكرنس بسداد مبلغ وقدره ١٠٥٠٩٢ جنيها بتبرع شخصى من رئيس مجلس إدارة النادى خضر إبراهيم وذلك لاستكمال قيمة الزيادة الاستثمارية الواردة بسداد قيمة الحكم المشار إليه.

وإستمرت مشكلة مستحقات شركة المقاولون العرب المسند إليها سابقا مشروع إنشاء نادى دكرنس بفرعه الجديد لسنوات طويلة بسبب مستحقات الشركة والمقدرة بمبلغ ٨ ملايين جنيه وهو ماتم سداده بالفعل ليسدل الستار على هذه المشكلة التى توقف بسببها المشروع طوال الفترة السابقة. و تمت موافقة وزارة المالية على تعزيز موازنة مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بزيادة بند الاصول الثابتة بقيمة ( ٨٠٠٠٠٠٠ جنيها ) ثمانية ملايين جنيها مبانى غير سكنية وذلك بناءا" على خطاب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والخاص بالموافقة على استحداث مشروع فرعى استكمال استاد نادى دكرنس الرياضى للعام المالى 2020/ 2021 بند مبانى غير سكنيه لسداد الحكم القضائى لنادى دكرنس الرياضى.









بعد توقف إستمر ما يقرب من ١٤ عاما تم إعتماد إدراج مشروع نادى دكرنس الجديد ضمن خطة الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.