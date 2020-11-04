ريهام سعيد تهاجم زوج درة مكانش ليه لأزمة الفرح

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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هاجمت الإعلامية ريهام سعيد، زوج النجمة درة، رجل الأعمال هاني سعد، بسبب زوجتة الأولى وأبنائه.


وكتبت ": "على فكرة الجواز والطلاق مكتوب والجواز من 2 حلال، ولكن الدين وصى بمراعاة شعور الست، اللي يتجوز أو يطلق أو يتجوز 2 هو حر، الدنيا دوارة، وكل واحد وضميره وظروفه".

وأضافت "لكن تفتكر الست اللي شايفة جوزها مش طليقها لابس بدلة وواقف جنب واحدة بيحب فيها، وأولاد بيشوفوا أبوهم مع ست تانية وهو عريس وأكبر حد فيهم عشر سنين".


وتابعت" متهيألي ميصحش ومجرح، هاني أنت شخصيا عمرك ما عملت حاجة تجرح عيالك وبتحافظ على تصرفاتك جدا.. مكانش ليه لازمة الفرح لأنه أكيد كان مؤذي جدا لمشاعر الأم والأولاد".

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