تفاصيل مشاركة جومانا مراد في فيلم "يوم 13"

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تحدثت الفنانة جومانا مراد، عن بعض التفاصيل الخاصة بدورها في فيلم "يوم 13"، موضحة أنه مختلف ومميز عن باقي أدوارها السينمائية.



وقالت چومانا مراد خلال لقائها في برنامج "lite show"، المُذاع عبر قناة "الحياة" أن فيلم "يوم١٣"

هو فيلم رعب على إثارة، وأنه أول فيلم 3D يتم تنفيذه في مصر، وأنها كانت مستمتعة جدًا وقت تصويره، مُضيفة:"أنا كنت ضيفة وواخدة دور صغير،بس الدور جديد عليا، وأول مرة أعمله وهتشوفوني بشكل مختلف تمامًا".



وتُجسد جومانا مراد خلال الأحداث شخصية" أحلام"، وهي سيدة من طبقة أرستقراطية بطبيعة خاصة وغريبة.



ويشهد الفيلم عودة جومانا مراد إلى السينما بعد غياب سبع سنوات من تقديمها فيلم"الحفلة" مع أحمد عز ومحمد رجب وروبي.



فيلم" يوم 13" بطولة الفنان أحمد داوود، أحمد زاهر، دينا الشربيني، شريف منير، مجدي كامل، محمود حافظ، نهى عابدين، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.