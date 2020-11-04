الجونة يمدد إعارة مدافع الاهلي لموسم آخر
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:05 ص
مصطفى صابر
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استطاع نادي الجونة من الحصول على تمديد إعارة مدافع الاهلي محمود الجزار الذي كان قد قضى الموسم المنقضي معه من القلعة الحمراء، بعدما وافق مسئولي الأهلي.
وتقدم نادي الجونة بعرض إلى الأهلي لتمديد إعارة المدافع الشاب محمود الجزار قبل أيام قليلة من الآن، قبل أن توافق إدارة القلعة الحمراء على طلب نادي الجونة اليوم بتمديد إعارة المدافع الشاب لتنتهي الصفقة بشكل رسمي ولمدة موسم آخر قادم.
وكان يمتلك الجزار أكثر من عرض للخروج إعارة في الفترة الماضية، منهم عروض خارجية، إلا أن المدافع الشاب فضل تجديد الإعارة للجونة، بعد رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عودته لصفوف الأهلي.
جدير بالذكر أن مدافع الأهلي الشاب تألق بالموسم المنتهي من الدوري العام مع فريق الجونة، حيث شارك في 17 مباراة ظهر خلالها بمستوي مميز، مما دفع مسئولي الفريق لطلب تجديد الإعارة من النادي الأهلي.