زيدان يساند الأسطورة مارادونا بسبب مرضه

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
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قام المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، بدعم الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا قبل خضوعه لعملية جراحية بسبب ورم دموي في المخ، متمنياً أن يكون في "حالة جيدة".


وقال زيدان في تصريحات عقب انتصار فريقه على إنتر ميلان الإيطالي (3-2) في ثالث جولات دور مجموعات دوري الأبطال: "نعلم كم هو شخصاً رائعاً، وكذلك عندما كان لاعباً، صحيح أنه أتم عامه الـ60، وكثيرون أرسلوا له رسائل دعم، وأنا أيضاً، أتمنى وأرجو أن يسير كل شيء على ما يرام، لأن هذه هي أمنياتنا له ولعائلته".


وكان طبيب الأسطورة الأرجنتيني، ليوبولدو لوكي، قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه سيخضع لعملية جراحية بسبب ورم دموي في المخ في إحدى مستشفيات العاصمة بوينوس آيرس.


وقال الطبيب في تصريحات من داخل مستشفى (أوليفوس) في بوينوس آيرس: "سأجري له الجراحة رفقة طاقمي المعاون في مستشفى أوليفوس".


وأكد الطبيب أن حالة الأسطورة الأرجنتيني "طيبة"، و"مقتنع بإجراء الجراحة".


وقبل معرفته بقرار الجراحة صرح الطبيب نفسه في وقت سابق اليوم أن مارادونا طلب بالفعل مغادرة المستشفى.
وكان بطل العالم مع "الألبيسيليستي" في 1986 بالمكسيك، قد تم احتجازه الإثنين، في إحدى مستشفيات العاصمة بوينوس آيرس بسبب "حالتة النفسية السيئة" ومعاناته من الأنيميا، حسبما كشفت مصادر طبية لوكالة الأنباء الإسبانية.


وقبل نقله للمستشفى مباشرة، تواجد مارادونا في الملعب رفقة فريقه الذي كان يخوض مباراة أمام باتروناتو في الدوري الأرجنتيني، ولكنه انسحب بعد بداية اللقاء مباشرة، حيث أكمل مساعده سيباستيان مينديز اللقاء الذي حسمه الفريق بثلاثية نظيفة.


وأكد أطباء مارادونا خلال الأشهر الأخيرة أنه يعاني من الأرق، بالإضافة للمشاكل الصحية التي لازمته على مدار السنوات الأخيرة، وخضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

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