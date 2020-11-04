ترامب: سنلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:02 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، إنه سيلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات.

 

وفي وقت ساببق، قال الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، إنه فاز ولايات لم تكن متوقعة، مشيرًا إلى أنه يستعد للاحتفال بالفوز.

 

وأضاف ترامب، اليوم الأربعاء، في كلمة له من البيت الأبيض: "من الصعب أن يلحق بنا بايدن في بعض الولايات التي نتقدم فيها".

 

وأعلن ترامب فوزه، في ولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية، مؤكدًا تقدمه في ولاية بنسلفانيا بفارق هائل.

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