بعد إصابتها بفيروس كورونا.. نشوي مصطفي ترند جوجل

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تصدر اسم الفنانة نشوي مصطفي، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك وذلك بعد الأعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المنتشر في العالم.



وكانت كشفت نشوي مصطفي، عن إصابتها أمس من خلال منشور عبر حسابها «فيس بوك» قائلة «أدعولى عملت اشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللاسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت ارجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا مايكتبه على عدو ولا حبيب- ربنا يحافظ عليكم يارب- ادعولى».





يشار إلي أن نشوي مصطفى، لم تكن أول فنانة تعلن عن إصابتها بفيروس كورونا المنتشر في العالم، الذي تعافى البعض منه كما تسبب في وفاة أكثر من فنانة بالوطن العربي.