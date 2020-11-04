أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-11-2020 استقرار بعد ارتفاعات قوية

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب أسعار الذهب العالمية التي حققت تراجعت بعد ارتفاع اسعار الدولار في ظل انتظار إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تشير النتائج الأولية إلى احتدام المنافسة بين مرشحي الحزب الديموقراطي والجمهوري.

وافتتحت محلات الصاغة في مصر أسعارها اليوم الأربعاء 4-11-2020 كالآتى:

سعر الجرام عيار 18 نحو 711 جنيهًا.

وبلغ سعر عيار 21 830 جنيهًا .

وسعر الجرام عيار 24 إلى 949 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6640 جنيهًا.

وكان سعر جرام الذهب قد سجل ارتفاعات بقيمة 5 جنيه للجرام في تعاملات الأمس الثلاثاء.





وعلى الصعيد العالمي .. انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6% إلى 1898.80 دولار للأوقية في تمام الساعة 09:40 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% مسجلاً 1897.76 دولار للأوقية.

وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 1.6% عند 859.87 دولار للأوقية، كما هبط سعر البلاديوم الفوري بنحو 1.4% إلى 2265 دولاراً للأوقية.