اليوم.. منوف في مهمة مرتقبة أمام قليوب للصعود للقسم الثالث
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:54 ص
مصطفى الجندي
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يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي منوف، نظيره فريق مركز شباب قليوب، في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء، في إنلطاق منافسات الدور الثاني من دورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثالث.
كما سيحل اليوم فريق مركز شباب سمنود ضيفا على الدلنجات في الجولة ذاتها.
وتغلب مؤخراً فريق مركز شباب قليوب على حساب ضيفه نادي منوف، بهدفين مقابل هدف، في ختام الدور الأول، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط، ويبقى منوف برصيد 3 نقاط، كما حقق شباب سمنود الفوز على الدلنجات خارج ملعبه بهدف دون مقابل.
ترتيب المجموعة
1. شباب الدلنجات 6 نقاط
2. شباب سمنود 4 نقاط
3- شباب قليوب 4 نقاط
4- نادى منوف 3 نقاط