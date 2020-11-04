اليوم.. منوف في مهمة مرتقبة أمام قليوب للصعود للقسم الثالث

كما سيحل اليوم فريق مركز شباب سمنود ضيفا على الدلنجات في الجولة ذاتها.



ترتيب المجموعة

1. شباب الدلنجات 6 نقاط

2. شباب سمنود 4 نقاط 3- شباب قليوب 4 نقاط 4- نادى منوف 3 نقاط

وتغلب مؤخراً فريق مركز شباب قليوب على حساب ضيفه نادي منوف، بهدفين مقابل هدف، في ختام الدور الأول، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط، ويبقى منوف برصيد 3 نقاط، كما حقق شباب سمنود الفوز على الدلنجات خارج ملعبه بهدف دون مقابل.