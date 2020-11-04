اليوم.. منوف في مهمة مرتقبة أمام قليوب للصعود للقسم الثالث

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:54 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements


يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي منوف، نظيره فريق مركز شباب قليوب، في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء، في إنلطاق منافسات الدور الثاني من دورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثالث.

كما سيحل اليوم فريق مركز شباب سمنود ضيفا على الدلنجات في الجولة ذاتها.

وتغلب مؤخراً فريق مركز شباب قليوب على حساب ضيفه نادي منوف، بهدفين مقابل هدف، في ختام الدور الأول، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط، ويبقى منوف برصيد 3 نقاط، كما حقق شباب سمنود الفوز على الدلنجات خارج ملعبه بهدف دون مقابل.


     ترتيب المجموعة 
1. شباب الدلنجات 6 نقاط
2. شباب سمنود 4 نقاط
3- شباب قليوب 4 نقاط
4- نادى منوف 3 نقاط

أخبار تهمك

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ حوالي 11 ساعة

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم ويقترب من الرقم الحاسم

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل انتقال بدر بانون إلى النادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي السابق مرشح لتدريب بيراميدز

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة عن سرعة انتشار كورونا في الموجة الثانية

منذ ساعتين

تعرف على مُعلق مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة الا ربع

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 20 ساعة

الانتخابات الأمريكية.. تقارب شديد بين ترمب وبايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ترامب يفوز في ولايتي إنديانا وكنتاكي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 15 ساعة

صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية

منذ نصف ساعة

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:33 ص

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

05:48 م

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم ويقترب من الرقم الحاسم

06:44 ص

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

11:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه