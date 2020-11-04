صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تسببت مياه الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في غرق عدد من الشوارع، ما أدى إلى إعاقة حركة السيارات بها.

وقد حصلت "الفجر" على صور من منطقة جناكليس شرق المحافظة، وتحديدا بجوار كليه الفنون الجميله بشارع ابو قير، تظهر إنسداد في بالوعات الصرف الصحي، نتج عن ذلك غرق الشارع في مياه وتعطل عدد من السيارات أغلبها تحمل ركاب، وسط محاولة مواطنين المساعدة في إخراجها.

وقد سادت حالة من الغضب الشديد بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي نتيجة لغرق الشارع في المياه، حيث أكدوا أن الواقعة تتم بشكل ثانوي خلال الأمطار، دون وجود حلول جذرية للأمر.

وضربت الأمطار الغزيرة،  شوارع محافظة الإسكندرية، مع بداية نوة جديدة من فصل الخريف، وسط حذر كبير من المواطنين، حيث بدت سماء المحافظة في وقت الغروب بسبب وجود السحب المغيمة على مناطقها، مع إنتشار رياح شديدة أجبر العديد من المواطنين على الإختباء وإغلاق نوافذ منازلهم. 
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
صور ترصد غرق سيارات في مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية

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