زينة تُهنئ مى عز الدين وطاقم عمل "خيط حرير": اتفرجت واتعلقت بالمسلسل"

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة زينة على تهنئة صديقتها الفنانة مى عز الدين على مسلسلها الجديد"خيط حرير" الذي انطلق يوم الإثنين الماضي على قناة" ON"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت زينة صورة البوستر الرسمي الخاص بمسلسل "خيط حرير"، وعلقت عليها قائلة :"المرة دي ببارك لمي بعد ما اتفرجت واتعلقت بالمسلسل كمان خيط حرير كده، مبروك بجد عمل رائع ومحترم، مبروك يا حبيبتي مبدعة وقمر".

وتابعت زينة قائلة:"مبروك للفنانة الكبيرة حبيبة قلبي سوسن بدر، ومبروك لصديقي المحترم محمود عبد المغنى أنت خطير، مبروك لكل نجوم العمل، مبروك للمخرج إبراهيم فخر مبدع كالعادة، مبروك لجميع أفراد العمل، ومهندس الديكور محمد مارو أحسنت".

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه في إطار 35 حلقة، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، حازم سمير، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

وفي سياق آخر، تُشارك زينة في فيلم "النهاردة يوم جميل" مع باسم سمرة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومن إخراج نيفين شلبي.

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