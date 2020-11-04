تعرف على مُعلق مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، لقاء الزمالك ضد ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.









وكانت مباراة الذهاب، قد أقيمت في المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وانتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، سجله أشرف بن شرقي.









وتأجلت المباراة أكثر من مرة، بسبب وجود بعض الإصابات بفيروس كورونا، بين صفوف الرجاء.









تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرنة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.









وتنقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة beIN Sports HD7 ويعلق عليها المعلق التونسي رؤوف خليف.