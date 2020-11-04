كومان: التعامل مع ميسي ليس شئ الصعب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:31 ص
بوابة الفجر
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صرح كيكي سيتيين مدرب برشلونة السابق، إنه وجد صعوبة في التعامل مع ليونيل ميسي، لكن خليفته رونالد كومان يتمتع بعلاقة مختلفة مع اللاعب الأرجنتيني.


وقدم ميسي (33 عاماً) طلباً رسمياً لبرشلونة في أغسطس (آب) لإنهاء عقده لكن قرر في نهاية المطاف البقاء في إسبانيا هذا الموسم.


وأقيل سيتيين بعد أن خرج برشلونة من موسم 2019-2020 خالي الوفاض.


وقال كومان قبل مباراة برشلونة ضد دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء: "لا أتفق مع سيتيين لكن أحترم رأيه وما مر به".


وأضاف: "ميسي لاعب جيد جداً، وهو الأفضل في العالم، يمكنني رؤية طموحه، لكنه ليس لاعباً من الصعب التعامل معه".


وتابع: "كل مدرب مختلف، لكن بالنسبة لي هو القائد وأتحدث إليه كل أسبوع حول أشياء تحدث داخل غرفة الملابس وفي أرض الملعب وهناك علاقة جيدة بيننا".


ويتصدر برشلونة المجموعة السابعة في دوري الأبطال بست نقاط بعد فوزه 5-1 على فرنسفاروش المجري ثم 2-0 خارج الديار على يوفنتوس.

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