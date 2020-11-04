ترامب: نستعد للاحتفال بالفوز

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، إنه فاز ولايات لم تكن متوقعة، مشيرًا إلى أنه يستعد للاحتفال بالفوز.

 

وأضاف ترامب، اليوم الأربعاء، في كلمة له من البيت الأبيض: "من الصعب أن يلحق بنا بايدن في بعض الولايات التي نتقدم فيها".

 

وأعلن ترامب فوزه، في ولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية، مؤكدًا تقدمه في ولاية بنسلفانيا بفارق هائل.

 

وشهدت الساعات الماضية منافسة شرسة وحاسمة، بين كلا من الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية.

 

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في كل من ولايات بنسيلفانيا، وفرجينيا، وكونيتيكيت، وإنديانا، وكنتاكي، ونيوجرسي، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وفرجينيا.

 

وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

 

ويذكر أن الأمريكيون ينتخبون الرئيس وأعضاء الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب وحكام الولايات، حيث تجري الانتخابات علي 35 مقعدًا بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من أصل 100 مقعد ومجلس النواب بأكمله وحكام بعض الولايات. ويتوقع فوز الديمقراطيين بـ209 مقاعد من مقاعد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منذ 2018 بسهولة، بينما يجدون تأييدًا ضعيفًا في مناطق لها 24 مقعدًا بينما يتوقع فوز الديمقراطيين بـ165 مقعدًا بسهولة بينما يلقون تأييدًا ضعيفًا في 37 مقعدًا.

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