آيتن عامر تُعلق عن إصابة الفنانين بفيروس كورونا في مهرجان الجونة السينمائي:"لسه فيه ناس ما أعلنوش"

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أوضحت الفنانة آيتن عامر أن هناك العديد من الفنانين أصيبوا بفيروس كورونا خلال تواجدهم بمهرجان الجونة السينمائي لكنهم لم يعلنوا خبر اصابتهم حتى الآن، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت آيتن عامر منشورًا قالت فيه:"هما ليه لسه فيه ناس ما أعلنوش خبر إصابتهم لحد دلوقتي؟".



وتفاعل عدد كبير من الفنانين على ذلك المنشور، منهم أحمد الشامي الذي كتب تعليقًا قال فيه:"هو لسه فيه ناس أكتر من اللي أعلنوا، أنا مش فاهم الكمامة مشكلتها إيه".



وفي سياق آخر، تُشارك آيتن عامر حاليًا في مسلسل "هي"، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، هاجر الشرنوبي، حجاج عبد العظيم، محسن صبري، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، منة فضالي، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.