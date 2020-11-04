كاملة أبو ذكري تعتذر عن اتهام أبطال بـ100 وش بالغرور وتُعلق:"كنت قاسية وده من حبي ليهم"

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اعتذرت المخرجة كاملة أبو ذكري عن المنشور الذي كتبته مؤخرًا واتهمت فيه بعض أبطال مسلسلها الأخير بـ"100 وش" بالغرور، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت كاملة أبو ذكري منشورًا قالت فيه:"أحب أعترف إني انفعلت وكنت قاسية جدًا في كلامي، ولو صدر تصرفات من شخص أو 2 خليتني أحس بالغضب ده، ده ممكن يكون نابع من قلة الخبرة مع التعامل مع جمهور عريض ومع النجاح الكبير وارد إن أي حد يتعرض للهزة دي، ولو كنت قاسية ده نابع من حبي ليهم وخوفي عليهم علشان أنا شفت وعرفت حجم موهبتهم لما اشتغلت معاهم".



وتابعت كاملة أبو ذكري قائلة:" أتمني أن الشخصين اللي كنت بعنيهم يفهموا كلامي ويعرفوا إني مستخسرة موهبتهم، وأنا متاكدة إنهم حيفهوني لأنهم الاتنين دول تحديدا عارفين أنا قد ايه بحبهم وبقدرهم".



مسلسل" بـ100وش"من ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد وائل، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، علا رشدي.