طالبات جامعة حلوان يكتسحن المراكز الأولى في مسابقة السفارة الهندية "أجنحة الخيال"



- المركز الاول: الطالبة علا اشرف، كلية التربية الفنية جامعة حلوان.

- المركز الثاني: الطالبة سارة أحمد، كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.



- المركز الاول: الطالبة علا اشرف، كلية التربية الفنية جامعة حلوان.

فازت الطالبة علا أشرف علي شرف الدين، الطالبة بالفرقة الرابعة، كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالمركز الأول في مسابقة السفارة الهندية التي ينظمها المركز الثقافي الهندي بالقاهرة في مجال: الرسم والتصوير، تحت عنوان: ( أجنحة الخيال - غاندي رحلته ورسالته )، بمناسبة مرور ١٥٠ سنة على ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي.وعقب المشاركة والفوز استقبل الاستاذ الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان الطالبة علا أشرف، وهنأها على حصولها على الجائزة، داعيا اياها وجميع طلاب الكلية إلى المشاركة في مثل هذه الفاعليات الفنية داخل الكلية وخارجها، لا سيما أن الكلية تدعم طلابها المتميزين في كافة الأنشطة.جدير بالذكر أن الطالبة علا اشرف عضو مجموعة ( رسم مصر ) التي تضم العديد من طلاب كلية التربية الفنية والعديد من طلاب كليات جامعة حلوان الاخرى، وكذا عددا من الخريجين والهواه، وهي المجموعة التي يقوم افرادها أسبوعيا بالخروج لرسم آثار مصر وتوثيق تاريخها، من خلال اللوحات والافلام التسجيلية القصيرة وقصص التاريخ، تدعيما لعلاقة الشباب بتاريخ الوطن، وذلك تحت اشراف الاستاذ الدكتور محمد حمدي، استاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، ومؤسس مشروع ( رسم مصر ).كما يفخر أعضاء مشروع ( رسم مصر ) بفوز طالبتين من الأعضاء بجائزتين من مجموعة اربع جوائز في هذه المسابقة: