تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يترقب جماهير القلعة البيضاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام منافسه الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


ويقام اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والرجاء، مساء اليوم الأربعاء، عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، والسابعة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء
وتنقل المباراة التي ستجمع بين الزمالك والرجاء على قناة Bein sports hd 7، و On time sports الأرضية.


جدير بالذكر أن الزمالك كان فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، بهدف دون رد أمام نظيره الرجاء.

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