موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستضيف فريق لايبزيج الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


وقد فاز باريس سان جيرمان بالجولة الماضية على حساب باشاك شهير التركي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، بينما تعرض لايبزيج لهزيمة قاسية أمام مانشستر يونايتد بنتيجة خمسة أهداف نظيفة.


ويحتل باريس سان جيرمان في المركز الثاني بتلك المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي لايبزيج في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف.


وستقام المباراة بين باريس سان جيرمان ولايبزيج في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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