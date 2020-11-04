عاجل.. ترامب يحصل على أصوات جديدة في المجمع الانتخابي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:47 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
الفجر
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ارتفعت حصيلة الأصوات التي حصل عليها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في المجمع الانتخابي إلى 174 صوتا، بينما حافظ المرشح الديمقراطي جو بايدن، على تفوقه حتى الآن بـ223 صوتا، وما زال فرز نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة جاريا.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت قرية في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وضع موقعا التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، علامة تحذير على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيها قرارًا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدًا".

وقد سمحت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في انتخابات الرئاسة المقررة الثلاثاء، في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامب على خصمه جو بايدن.

وكتب ترامب، منشورًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدًا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء".

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