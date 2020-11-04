وزير الثقافة تسلم جوائز الدورة الرابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
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سلمت وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، جوائز الدورة الرابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعي للفائزين بها.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن تفعيل مواسم نجوم المسرح الجامعى يأتي تنفيذاً لأهم محاور استراتيجية وزارة الثقافة خطط التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والخاصة باكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وهو ما يتم السعى لتأكيده بهدف تطوير المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية.

يذكر أن الدورة الرابعة أقيمت خلال الفترة من ٢٢ وحتى ٣١ أكتوبر الماضي، تحت عنوان "عودة الروح" ونظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك على المسرح الخارجي لمركز الهناجر للفنون.

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