الانتخابات الأمريكية.. "فوكس نيوز": ترامب يقترب من الفوز بولايتي فلوريدا وأوهايو

كشفت شبكة "فوكس نيوز"، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اقترب من الفوز بولاية فلوريدا، ما يؤمن له 29 مقعدا في المجمع الانتخابي، كمت اقترب من الفوز بولاية أوهايو و18 مقعدا في المجمع الانتخابي.





وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت قرية في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.





وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وضع موقعا التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، علامة تحذير على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيها قرارًا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدًا".





وقد سمحت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في انتخابات الرئاسة المقررة الثلاثاء، في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامب على خصمه جو بايدن.



