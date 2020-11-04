الانتخابات الأمريكية.. "فوكس نيوز": ترامب يقترب من الفوز بولايتي فلوريدا وأوهايو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:58 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
Advertisements
كشفت شبكة "فوكس نيوز"، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اقترب من الفوز بولاية فلوريدا، ما يؤمن له 29 مقعدا في المجمع الانتخابي، كمت اقترب من الفوز بولاية أوهايو و18 مقعدا في المجمع الانتخابي.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت قرية في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وضع موقعا التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، علامة تحذير على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيها قرارًا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدًا".

وقد سمحت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في انتخابات الرئاسة المقررة الثلاثاء، في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامب على خصمه جو بايدن.

وكتب ترامب، منشورًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدًا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ولاية فلوريدا فلوريدا ترامب الانتخابات الامريكيه

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب يفوز في ولايتي إنديانا وكنتاكي

منذ حوالي 5 ساعات

الانتخابات الأمريكية.. تقارب شديد بين ترمب وبايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة

منذ حوالي 4 ساعات

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم ويقترب من الرقم الحاسم

منذ 34 دقيقة

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية.. استبعاد رمضان صبحي من منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل انتقال بدر بانون إلى النادي الأهلي

منذ 37 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 17 ساعة

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موعد الإعلان عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

انتخابات الرئاسة الأمريكية.. بدء التصويت في 36 ولاية

إغلاق مراكز الاقتراع في ولايات كارولينا الشمالية وأوهايو وفرجينيا الغربية

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يفوز بولاية فرجينيا

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يفوز بولاية فيرمونت

الانتخابات الأمريكية.. تقارب شديد بين ترمب وبايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة

وسائل إعلام: ترمب فائز محتمل في ولاية فلوريدا الحاسمة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:22 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

12:33 ص

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

05:48 م

الانتخابات الأمريكية.. تقارب شديد بين ترمب وبايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة

02:59 ص

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

11:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه