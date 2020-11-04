الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم ويقترب من الرقم الحاسم

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:44 ص
جو بايدن
جو بايدن
الفجر
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واصل مرشح الحزب الديمقراطي على انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، التقدم في الحصول على أصوات المجمع الانتخابي الأمريكي على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وحصل "بايدن"، حتى الآن على 209 أصوات في المجمع الانتخابي، بعد فوزه في العديد من الولايات أبرزها: فرجينيا وفيرمونت وديلاوير وميريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي والعاصمة واشنطن، ونيويورك وكولورادو، ونيو مكسيكو.

أما الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، فقد حصل حتى الآن على 118 صوتا في المجمع الانتخابي، بعد فوزه في ولايات، أهمها: إنديانا وفرجينيا الغربية وكنتاكي وأوكلاهوما وتنيسي وميسيسيبي وألاباما وأركنساس، وداكوتا الشمالية ولويزيانا ونبراسكا.

ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبًا كبيرًا للفوز بالرئاسة.

وبالنسبة لانتخابات مجلس النواب، التي تجري بالتزامن مع انتخابات الرئاسة، فقد تقدم الجمهوريون بعدما حصلوا على 141 مقعدا، حتى الآن، بينما حصل الديمقراطيون على 112 مقعدا فقط، ويحتاج أي منهما إلى 218 مقعدا للفوز بالأغلبية.

وفي انتخابات مجلس الشيوخ، حصل الديمقراطيون على 45 مقعدا، وحصل الجمهوريون على 42 مقعدا، ويحتاج أي منهما إلى 51 مقعدا للفوز بالأغلبية.

ومازال الفرز مستمرا في الكثير من الولايات الأمريكية.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت قرية في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وضع موقعا التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، علامة تحذير على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيها قرارًا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدًا".

وقد سمحت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في انتخابات الرئاسة المقررة الثلاثاء، في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامب على خصمه جو بايدن.

وكتب ترامب، منشورًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدًا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء".

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