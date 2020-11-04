أحمد فلوكس يكشف لأول مرة تفاصيل رجوعه لزوجته الأولى مع عمرو الليثى









ومن المقرر يكشف عن أزمته مع فرد الأمن التي وقعت قبل فترة من الأن وأثارت الجدل، كما أشار بأن الفترة القادمة ستكون رد عن كل ماقال عنه وعن حياتة الشخصية.

يستضيف الإعلامي عمرو الليثى، النجم أحمد فلوكس، في برنامجه "واحد من الناس" عبر شاشة الحياة خلال الحلقات القادمة.ونشر نشر فلوكس، عبر حسابه"إنستجرام" صورة مع عمرو الليثى قائلا "انتظروا قريبا حلقة مع الدكتور عمرو الليثى".ويتحدث فلوكس لأول مرة عن رجوعه لزوجته الأولى وأم ابنه بعد انفصال دام لعدة سنوات.