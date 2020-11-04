آمبر هيرد تصوت في الانتخابات الأمريكية في أول ظهور لها بعد فوزها بقضية النزاع مع جونى ديب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:58 ص
بوابة الفجر
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نشرت النجمة العالمية آمبر هيرد، صوراً لها بعد تصويتها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام منذ قليل، لتلعن مشاركتها في الانتخابات الأمريكية.

وظهرت هيرد في الصور التي نشرتها عبر حسابها، وهي تضع شعار التصويت على قميصها.

وحرصت النجمة العالمية على دعم المشاركة في الانتخابات من أجل اختيار رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد هذا هو الظهور الأول للنجمة العالمية، بعد فوزها بقضية النزاع مع  الممثل العالمي جوني ديب.

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