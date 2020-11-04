الحلو يحيي حفلا غنائيا بمسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية ضمن مهرجان الموسيقى العربية





يقام مساء غد الخميس، حفلا غنائيا للفنان الكبير "محمد الحلو" بمسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.ضمن مهرجان الموسيقى العربية،في تمام الساعة الثامنة مساءً.





ويشارك بالحفل برفقة "الحلو" فرقة الحفني للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هشام نبوي، ومشاركة عازف الكمان اللبناني جهاد عقل، ومشاركة الفنانة صابرين النجيلي، والفنان حسام حسني.





ويقدم الحلو باقة متنوعة من أغاني التراث إلى جانب مجموعة من أغانيه المتميزة منها "الفن.. حسدوني، لأ مش أنا اللي أبكي، ليالي الحلمية، زيزينيا، ولا كنت يوم انكسر، يا حبيبي، عراف".