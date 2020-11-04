هدف الأهلي السابق مرشح لتدريب بيراميدز

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

يبحث نادي بيراميدز عن مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للكرواتي أنتي تشاتشيتش، خلال الفترة المقبلة.


ودخل الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، المدير الفني السابق للشارقة الإماراتي، والمرشح السابق لقيادة الأهلي بعد رحيل رينيه فايلر، دائرة اهتمام إدارة بيراميدز.


وأكدت تقارير صحفية أنه لازالت المفاوضات جارية حتى الآن بين الطرفين، لحسم الأمور لتولي المدير الفني قيادة الفريق خلال الموسم الجديد.


جدير بالذكر أن أروابارينا، كان قد تولى تدريب الشارقة، في مارس الماضي، بعد إقالته من منصبه كمدير فني لفريق شباب الأهلي دبي.

أخبار تهمك

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ حوالي 9 ساعات

الانتخابات الأمريكية.. تقارب شديد بين ترمب وبايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ترامب يفوز في ولايتي إنديانا وكنتاكي

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل انتقال بدر بانون إلى النادي الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تامر أمين يطالب بمنع الأستاذ الجامعي المسيء للقرآن من التدريس (فيديو)

منذ ساعة و نصف

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

حصيلة ليلة ساخنة من الانتخابات الأمريكية.. 11 صوتا الفرق بين ترامب وبايدن.. والصراع مستمر

منذ أقل من نصف ساعة

هدف الأهلي السابق مرشح لتدريب بيراميدز

منذ أقل من ساعة

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 14 ساعة

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم ويقترب من الرقم الحاسم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

وائل الإبراشي: عانينا كثيراً من الرؤساء الديمقراطيين

منذ ساعة و 16 دقيقة

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 ص

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم ويقترب من الرقم الحاسم

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

12:33 ص

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

05:48 م

الانتخابات الأمريكية.. تقارب شديد بين ترمب وبايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة

02:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه