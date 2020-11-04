هدف الأهلي السابق مرشح لتدريب بيراميدز

يبحث نادي بيراميدز عن مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للكرواتي أنتي تشاتشيتش، خلال الفترة المقبلة.





ودخل الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، المدير الفني السابق للشارقة الإماراتي، والمرشح السابق لقيادة الأهلي بعد رحيل رينيه فايلر، دائرة اهتمام إدارة بيراميدز.





وأكدت تقارير صحفية أنه لازالت المفاوضات جارية حتى الآن بين الطرفين، لحسم الأمور لتولي المدير الفني قيادة الفريق خلال الموسم الجديد.





جدير بالذكر أن أروابارينا، كان قد تولى تدريب الشارقة، في مارس الماضي، بعد إقالته من منصبه كمدير فني لفريق شباب الأهلي دبي.