مدرب برشلونة: غيابات كورونا لن تؤثر على دينامو كييف

قال مدرب برشلونة، رونالدو كومان، إنه لا يعتقد أن الغيابات عن دينامو كييف الأوكراني بسبب فيروس كورونا ستؤثر عليه أثناء مواجهة الفريقين في دوري الأبطال.





وذكر كومان بأن شاختار دونيتسك الأوكراني فاز على ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لاثنين في الجولة الأولى من البطولة، رغم معاناته من غيابات لنفس السبب.





ويغيب عن دينامو كييف نحو تسعة لاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





وحول هذا الأمر قال كومان "موضوع الكوفيد يؤثر كثيراً في حياتنا اليومية وعملنا وهي مسألة يجب أن نتعايش معها".





وتعد وضعية "البرسا" جيدة في دوري الأبطال حيث فاز في الجولتين الأولى والثانية، لكن الأمر مختلف في "الليغا"، حيث يحتل المركز الثاني عشر.





وقال كومان حول الأمر "حصولنا على نقطتين في آخر أربع جولات ليس أمرا جيدا ومن الطبيعي ان نواجه انتقادات. أقبلها، أتحمل المسؤولية، وسأواصل العمل من أجل تحسين الأمور".





رغم ذلك، أشار المدرب إلى أنه "راض" عن الصورة التي يقدمها الفريق، رغم النتائج السيئة على الصعيد المحلي.





وأشار المدرب إلى أن الأمر يحتاج إلى "الهدوء والوقت" لتغيير الأمور، معرباً في نفس الوقت رضاه عن "قائمة الفريق".