تشكيل الرجاء المغربي المتوقع أمام الزمالك في دوري الأبطال

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الرجاء المغربي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدار البيضاء.





ومن المقرر أن يبدأ جمال السلامي، المدير الفني لنادي الرجاء، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد بوعميرة.

خط الدفاع: عبد الإله مذكور- سند الرفلي- بدر بانون- فابريس نجاه.

خط الوسط: عمر العرجون- محمد المكعازي- محسن متولي.

خط الهجوم: سفيان رحيمي- بين مالانغو - عبد الإله الحافيظي.