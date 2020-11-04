تفاصيل انتقال بدر بانون إلى النادي الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن التفاصيل المادية لانتقال المدافع المغربي بدر بانون، لاعب نادي الرجاء البيضاوي المغربي إلى النادي الأهلي، خلال الموسم المقبل.





وتؤكد تقارير صحفية في مصر والمغرب، أن بانون وقع رسمياً على عقود انضمامه للنادي الأهلي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.





وأكدت، أن قيمة انتقال بدر بانون للنادي الأهلي، تبلغ 3 ملايين دولار، على أن يتقاضى اللاعب مبلغ مليون دولار سنوياً، وهو قيمة عقود الفئة الأولى في الأهلي.





ويعد بدر بانون، أحد أهم عناصر فريق الرجاء، حيث يعد ضمن أهم ركائز الفريق، وأحد أفضل أسلحة المدرب جمال السلامي، مدرب الرجاء.





ومن المنتظر أن يظهر بدر بانون في لقاء الرجاء ضد الزمالك، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الأربعاء.