برشلونة يخطط لخطف كلوب من ليفربول

تحدث تقرير صحفي إسباني، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، ضمن حسابات برشلونة في المستقبل، خلفا للمدرب الهولندي كومان.





تدريب كلوب لبرشلونة

ذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن خوان لابورتا، المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة، يحاول إقناع المدرب الألماني كلوب بتولي المهمة الفنية للبارسا.





ويرتبط كلوب بعقد مع ليفربول تم تجديده مؤخرًا حتى يونيو 2024.





الجدير بالذكر أن لابورتا تولى رئاسة برشلونة بين عامي 2003 و2010.





وأكد لابورتا خلال لقاء إذاعي عزمه الترشح لرئاسة برشلونة، موضحا أنه يعد المشروع الذي سيقدمه وفريق العمل الذي سيرافقه.

وكان لابورتا قد خسر انتخابات عام 2015 أمام جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس المستقيل، بعد أن احتل المركز الثاني بـ15 ألفا و615 صوتا