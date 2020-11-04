تشكيل الزمالك المتوقع أمام الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تنطلق مساء اليوم الأربعاء، مباراة الزمالك ضد الرجاء الرياضي المغربي، في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.


موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء الرياضي المغربي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد ضيفه الرجاء الرياضي المغربي، في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.


تشكيل الزمالك المُتوقع أمام الرجاء الرياضي المغربي

ويفتقد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خدمات يوسف أوباما صانع ألعاب القلعة البيضاء، للإصابة، بشد في العضلة الضامة.


ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الأبيض لمواجهة الرجاء الرياضي المغربي، كالآتي:-


حراسة المرمى:- محمد أبو جبل

خط الدفاع:- حازم إمام - محمود حمدي الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة

خط الوسط:- فرجاني ساسي - طارق حامد

خط الوسط الهجومي:- أشرف بن شرقي - أحمد السيد زيزو - محمد أوناجم

مهاجم صريح:- مصطفى محمد.


وحقق الزمالك الفوز في مباراة الذهاب أمام الرجاء بهدف نظيف، سجله أشرف بن شرقي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس، معقل بطل المغرب.

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