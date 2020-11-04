نجم الرجاء يتوعد الزمالك قبل موقعة دوري الأبطال

وجه سفيان رحيمي، مهاجم فريق الرجاء البيضاوي المغربي، رسالة قوية لفريق الزمالك، قبل المواجهة التي تجمع الطرفين مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال رحيمي في تصريحات صحفية: "الرجاء دائماً حاضر في المواجهات الكبرى، ونؤمن بفرصتنا ولن نستسلم".





وتابع: "هزيمة الذهاب غير مستحقة، كنا نحن الطرف الأفضل وهددنا مرمى الزمالك في أكثر من مناسبة".





واستطرد: "حرمنا الحكم من ركلتي جزاء، لكننا واثقون من تخطي الزمالك، والعودة للدار البيضاء بتأشيرة التأهل".





وأتم: "مررنا بفترة صعبة بعد هزيمة الزمالك، حيث تعرض الكثير من لاعبي الفريق للإصابة بفيروس كورونا، كما تعرضت للإصابة بكسر في الأنف".