نجم الرجاء يتوعد الزمالك قبل موقعة دوري الأبطال

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:40 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements

وجه سفيان رحيمي، مهاجم فريق الرجاء البيضاوي المغربي، رسالة قوية لفريق الزمالك، قبل المواجهة التي تجمع الطرفين مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وقال رحيمي في تصريحات صحفية: "الرجاء دائماً حاضر في المواجهات الكبرى، ونؤمن بفرصتنا ولن نستسلم".


وتابع: "هزيمة الذهاب غير مستحقة، كنا نحن الطرف الأفضل وهددنا مرمى الزمالك في أكثر من مناسبة".


واستطرد: "حرمنا الحكم من ركلتي جزاء، لكننا واثقون من تخطي الزمالك، والعودة للدار البيضاء بتأشيرة التأهل".


وأتم: "مررنا بفترة صعبة بعد هزيمة الزمالك، حيث تعرض الكثير من لاعبي الفريق للإصابة بفيروس كورونا، كما تعرضت للإصابة بكسر في الأنف".

أخبار تهمك

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

الانتخابات الأمريكية.. تقارب شديد بين ترمب وبايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 11 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الانتخابات الأمريكية| الديمقراطيون يتقدمون في الرئاسة والجمهوريون في مجلس النواب.. وتقارب في "الشيوخ"

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة مدوية.. استبعاد رمضان صبحي من منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ترامب يفوز في ولايتي إنديانا وكنتاكي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موعد الإعلان عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة بيضاء.. باتشيكو يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

الانتخابات الأمريكية.. تقارب شديد بين ترمب وبايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

12:33 ص

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

05:48 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

11:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه